На сей раз вы узнаете, что президент Франции намерен исключить голливудского продюсера Харви Вайнштейна из Ордена Почетного легиона. В продолжении фильма "Чужой" сюжет будет сфокусирован на развитии искусственного разума. Режиссер Мартин Кэмбелл не исключает своего возвращения к "бондиане". Также вас ждет рассказ о десяти фильмах, которые можно будет увидеть в Таллинне в рамках Недели Российского кино.

Ведущий – Андрей Созинов.