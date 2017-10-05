"Люси": продолжение. Лиам Нисон продолжит сниматься в боевиках. "Воронины" – в Книге рекордов Гиннесса. Римейк "Ангелы Чарли". "Кинозал" в 16:05.

На сей раз вы узнаете, что режиссер Люк Бессон приступил к работе над продолжением фантастического боевика "Люси". Лиам Нисон продолжит сниматься в боевиках. Телевизионный сериал "Воронины" попал в Книгу рекордов Гиннесса. Киностудия Sony Pictures запускает в производство римейк приключенческого боевика "Ангелы Чарли".

Ведущий – Андрей Созинов.