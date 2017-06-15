На сей раз вы узнаете, что посещаемость эстонских кинотетаров растет, организаторы 39-го Московского международного кинофестиваля объявили фильмы открытия и закрытия, анонсирована дата выхода в прокат продолжения фантастического фильма Федора Бондарчука "Притяжение". На этой неделе свое 70-летие отметил знаменитый режиссер, призер более 30 международных кинофестивалей, в том числе Берлинского, Каннского и Московского, Константин Лопушанский. Он и станет гостем нашей программы.

Ведущий – Андрей Созинов.