Кинозал
Посещаемость эстонских кинотетаров растет. Фильмы открытия и закрытия 39-го Московского международного кинофестиваля. Продолжение "Притяжения". Гость – режиссер Константин Лопушанский. "Кинозал" в 15:05.
На сей раз вы узнаете, что посещаемость эстонских кинотетаров растет, организаторы 39-го Московского международного кинофестиваля объявили фильмы открытия и закрытия, анонсирована дата выхода в прокат продолжения фантастического фильма Федора Бондарчука "Притяжение". На этой неделе свое 70-летие отметил знаменитый режиссер, призер более 30 международных кинофестивалей, в том числе Берлинского, Каннского и Московского, Константин Лопушанский. Он и станет гостем нашей программы.
Ведущий – Андрей Созинов.
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