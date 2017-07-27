Киностудия Universal Pictures первая в 2017 году заработала 4 миллиарда долларов. 25-й фильм о Джеймсе Бонде. "Дюнкерк": критика за намеренное искажение фактов. Гость программы – режиссер Сергей Мокрицкий. "Кинозал" в 16:05.

На сей раз вы узнаете, что киностудия Universal Pictures первой в 2017 году заработала в мировом прокате четыре миллиарда долларов. Объявлена дата премьеры 25-го фильма о Джеймсе Бонде. Французские издания раскритиковали картину "Дюнкерк" за намеренное искажение исторических фактов. Гость программы – режиссер Сергей Мокрицкий, взявшийся за экранизацию романа Александра Лукьяненко "Черновик".

Ведущий – Андрей Созинов.