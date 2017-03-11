На сей раз вы узнаете, что Стивен Спилберг снимет фильм с участием Мэрил Стрип и Тома Хэнкса. Бюджет "Мстителей 3" может достигнуть миллиарда долларов. Фильм "Годзилла" получил семь наград японской Киноакадемии. В американском штате Алабама один из кинотеатров отказался от проката фильма студии Walt Disney "Красавица и чудовище". Ведущий – Андрей Созинов.