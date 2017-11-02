Мел Гибсон и Дэни Гловер снимутся в "Смертельном оружии 5". "Матильда" в российском прокате. Скандалы в Голливуде. Гости программы – режиссеры Иван Шахназаров и Эдуард Парри. "Кинозал" в 16:05.

На сей раз вы узнаете, что Мел Гибсон и Дэни Гловер снимутся в "Смертельном оружии 5". В российском прокате фильм "Матильда" не смог составить достойную конкуренцию сказке "Последний богатырь". Голливуд продолжают сотрясать скандалы. Гостями программы станут режиссеры Иван Шахназаров и Эдуард Парри.

Ведущий – Андрей Созинов.