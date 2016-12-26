Источник вдохновения

Роберт Юрьендаль – известный эстонский гитарист и композитор. Он является участником многих музыкальных ансамблей, среди которых – Weekend Guiatar Trio и UMA, автором музыки для этих и других коллективов. Свой первый сольный альбом "Источник радости" Роберт Юрьендаль записал в 2013 году, осенью 2016 года вышел в свет уже третий сольный альбом "Простое прошлое”, и теперь композитор работает над следующим. В передаче прозвучат композиции из сольных альбомов Роберта Юрьендаля и интервью Ирины Свенссон с композитором.