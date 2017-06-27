Ищите женщину
Медсесестра, хозяйка модного шоурума и мать троих детей о том, как сочетать несочетаемое. "Ищите женщину" в 16:05.
Белый халат и шприц, платья и гламурные витрины, вкусный домашний ужин, муж и трое детей. Именно такое насыщенное сочетание представляет собой жизнь нашей героини – Елены Малиш, медсесестры и хозяйки модного шоурума. Погворим с ней об успехе, о главных ценностях в жизни, о необычном выборе профессии и о том, как сочетать несочетаемое.
Ведущие – Дина Прусакова и Екатерина Зонова.
Список музыки
Там нет комментариев. Будьте первым!