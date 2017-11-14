Екатерина Андреева с детства мечтала о профессии повара, однако до того, как мечта стала явью, пришлось хорошо поработать и завести семью. "Ищите женщину" в 16:05.

Яркая, оптимистичная и страстно увлеченная своей профессией Екатерина Андреева рассказала Дине Прусаковой и Екатерине Зоновой, как детская мечта о кулинарии стала ее образом жизни, как непрост и долог был путь к звездам, как она все успевает в сумасшедшем ритме и кто является основной поддержкой в трудные минуты.