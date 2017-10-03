На этот раз Дина Прусакова и Екатерина Зонова пригласили в гости Веронику Хазову, которая, как оказалось, не только воспитывает пятерых детей, но еще и закончила несколько вузов по различным специальностям. Однако профессией для себя выбрала психологию. О своем интересном и необычном жизненном пути Вероника расскажет в этом выпуске передачи "Ищите женщину".