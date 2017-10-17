Людмила Месропян: детям надо соответствовать. Героиня нового выпуска рассказывает о том, как можно менять жизнь к лучшему в любой момент. "Ищите женщину" в 16:05.

Инженер Людмила Месропян родилась в Чечне, училась в России, жила в Армении, но осела в Эстонии. Когда трое детей выросли, она нашла себя в музыке и организовала фестиваль авторской песни "Музыка листопада". О себе, о семье, о том, как сохранять активный настрой и видеть сердцем – она рассказала Екатерине Зоновой и Дине Прусаковой.