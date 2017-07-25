Ищите женщину

Гостья передачи в этот раз – Виктория Наумова, исполнительный директор турагентства. Работа в туристическом бизнесе, свой салон красоты, муж и дети, постоянное самообразование и многое другое наполняют бурную жизнь нашей героини сегодня. Как ей удается быть такой всеуспевающей, словно многорукая богиня Лакшми, и лавировать между всеми делами и обязанностями, оставаясь при этом энергичной, позитивной и внимательной ко всем? Об этом и не только Дина Прусакова и Екатерина Зонова распросили Викторию.