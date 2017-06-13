Ищите женщину

Новый цикл передач открываем встречей с потрясающей женщиной – психологом, кандидатом философских наук, телеведущей Наталией Холоденко. Наталия успешна, красива, активна и очень популярна. Как ей удается все успевать, при этом не уставать, да еще и делиться энергией с окружающими? Постараемся узнать из первых уст.

Ведущие передачи – Дина Прусакова и Екатерина Зонова.