Героиня передачи - психолог и мама троих детей - Дарья Стукалова. Она переехала в Эстонию несколько лет назад из Украины и, несмотря на трудности связанные со сменой места жительства, преуспела и в личной, и в профессиональной сфере жизни. "Ищите женщину" в 16:05.

Дарья Стукалова "добиралась" до Эстонии разными дорогами и поначалу совсем не собиралась жить в Прибалтике. Однако судьба распорядилась иначе. Теперь психолог родом из Украины обрела здесь дом, любимую работу и семью. О себе, своей активной жизни и об отношениях современной женщины с нашим сумасшедшим миром Дарья рассказала ведущим передачи - Дине Прусаковой и Екатерине Зоновой.