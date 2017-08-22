Ищите женщину

Парикмахер и стилист по прическам Джамиля Мирзоева известна в Таллинне не только как специалист по волосам, но и как спортивный тренер, визажист и даже врачеватель душевных ран! О том, как найти себя, как трудности закаляют характер, о том, где черпать вдохновение и силы для каждого дня, что делать, если иногда родные отворачиваются, она рассказала Дине Прусаковой и Екатерине Зоновой.