Юрист и социолог, поменявшая сферу деятельности. Юлия Кашина о том, как все успевать и жить полной жизнью. "Ищите женщину" в 16:05.

На этот раз в гостях у Екатерины Зоновой и Дины Прусаковой – успешная, красивая и мудрая не по годам Юлия Кашина. В своей жизни Юля преуспела и в профессиональном плане и в личной жизни. Она дипломированный юрист и социолог, долгое время работала следователем, но в какой-то момент решила полностью изменить сферу своей деятельности.

О том, как ей удается все успевать и жить полной жизнью она расскажет в передаче "Ищите женщину" 11 июля в 16:05.