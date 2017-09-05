Ищите женщину

Продолжаем рассказывать об активных и успешных женщинах, наших современницах. На этот раз мы познакомим вас с Элизабет Васильевой. Это молодая, предприимчивая женщина, творческая личность, любящая жена и заботливая мама троих детей. Лиз, как она сама себя называет, несколько лет назад переехала к нам в Эстонию из соседней Латвии. Что побудило её принять такое решение и как отнеслась к этому её семья?

Об этом и не только Лиз расспросят ведущие передачи Дина Прусакова и Екатерина Зонова.