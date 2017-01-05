Профессор и доктор наук Аво-Рейн Терепинг, в прошлом – радиооператор и технический директор, о радио в начале 1960-х. “Говорит Таллинн! Эстонскому радио – 90” в 14:05.

Среди бывших коллег, кто проработал на Эстонском радио долгие годы, есть очень именитые, с учеными степенями. Таков профессор и доктор наук Аво-Рейн Терепинг. Начинал он радиооператором, а с 1990 года стал техническим директором. Сейчас – доцент Таллиннского университета. Лишь некоторые его публикации: “Интерауральная фазовая аномалия”, “Опытное квадрафоническое вещание в Таллинне”, “Бинауральные фазовые сдвиги в стереофонии” и т.д.

Аво-Рейн Терепинг вспоминает свой приход на радио и рассказывает, каким оно было в начале 1960-х годов.

Ведущая – Ольга Шубин, звукорежиссер – Эрки Тельвар.