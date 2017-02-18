Говорит Таллинн! Эстонскому радио – 90
Роль звукорежиссеров на радио. Выпускающие эфира Радио 4 делятся воспоминаниями. “Говорит Таллинн! Эстонскому радио – 90” в 14:05.
Неоценимую роль на радио играют звукорежиссеры, поэтому сегодня поговорим о них. Сами выпускающие эфира Радио 4 расскажут о том, как пришли на радио и что изменилось за последние годы. Галина Малютина, Хейли Холло и две Наташи — Гавриленко и Поводова поделятся своими воспоминаниями.
Ведущая – Ольга Шубин, звукорежиссер – Эрки Тельвар.
Список музыки
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