Говорит Таллинн! Эстонскому радио – 90

Неоценимую роль на радио играют звукорежиссеры, поэтому сегодня поговорим о них. Сами выпускающие эфира Радио 4 расскажут о том, как пришли на радио и что изменилось за последние годы. Галина Малютина, Хейли Холло и две Наташи — Гавриленко и Поводова поделятся своими воспоминаниями.

Ведущая – Ольга Шубин, звукорежиссер – Эрки Тельвар.