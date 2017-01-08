Говорит Таллинн! Эстонскому радио – 90

Передачи на русском языке выходили на Эстонском радио еще до образования Радио 4, правда отведено им было совсем мало эфирного времени.

С начала 1980-х годов свою передачу стали вести Любовь и Николай Мейнерты. Она была о музыке на русском языке и попадала тогда в так называемую идеологическую квоту. Но, как говорит Николай, ни одному чиновнику в Советском Союзе, за исключением Эстонии, не могло прийти в голову, что музыка на русском языке может быть разной. Подразумевалось, что если на русском, то это Зыкина, Кобзон, Воронец, Толкунова... А то, что под маркой музыки на русском языке может звучать еще “Аквариум”, “Странные игры”, “Кино”, “Зоопарк” чиновники не могли представить себе и в страшном сне.

Любовь и Николай Мейнерты рассказывают о том времени на Эстонском радио.

Ведущая – Ольга Шубин, звукорежиссер – Эрки Тельвар.