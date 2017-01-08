logo
UUDISED
Kõik 24h uudised
Kultuur
AK
Eesti uudised
Sport
Värsked raadiouudised
Välisuudised
Meelelahutus
rus.err.ee
Majandus
Teadus
news.err.ee
Arvamus
Ilm
Viipekeelsed
TV
ETV
Otse
Järelvaatamine
Saatekava
Saated
Retseptid
ETV2
Otse
Saated
Lastejaam
Järelvaatamine
Saatekava
ETV+
Прямой эфир
Передачи в записи
Телепрограмма
RAADIO
Vikerraadio
Otse
Järelkuulamine
Saatekava
Podcastid
Raadioteater
Raadio 2
Otse
Järelkuulamine
Saated
Podcastid
Klassikaraadio
Otse
Järelkuulamine
Saatekava
Podcastid
Raadio 4
Прямой эфир
Эфир за неделю
Программа
Подкасты
Raadio Tallinn
Otse
Muusika
POOD
Uudised
Kõik 24h uudised
Värsked raadiouudised
AK
Eesti uudised
Välisuudised
Majandus
Arvamus
Teadus
Kultuur
Meelelahutus
Sport
Ilm
rus.err.ee
news.err.ee
Viipekeelsed
ETV
Avaleht
Otse
Järelvaatamine
Saatekava
Saated
Retseptid
ETV2
Avaleht
Lastejaam
Otse
Järelvaatamine
Saatekava
Saated
ETV+
Главная страница
Прямой эфир
Передачи в записи
Телепрограмма
Vikerraadio
Otse
Esileht
Järelkuulamine
Saatekava
Podcastid
Raadioteater
Raadio 2
Otse
Esileht
Järelkuulamine
Saated
Podcastid
Klassikaraadio
Otse
Esileht
Järelkuulamine
Saatekava
Podcastid
Raadio 4
Прямой эфир
Эфир за неделю
Программа
Подкасты
Raadio Tallinn
Otse
Esileht
Muusika
Pood

Говорит Таллинн! Эстонскому радио – 90

Cегодня 08.01.2017
Передача: Говорит Таллинн! Эстонскому Радио – 90

Любовь и Николай Мейнерты. Идеологическая квота. Музыка на радио 1980-х: “Аквариум”, “Странные игры”, “Кино”, “Зоопарк”. “Говорит Таллинн! Эстонскому радио – 90” в 14:05.

Передачи на русском языке выходили на Эстонском радио еще до образования Радио 4, правда отведено им было совсем мало эфирного времени.

С начала 1980-х годов свою передачу стали вести Любовь и Николай Мейнерты. Она была о музыке на русском языке и попадала тогда в так называемую идеологическую квоту. Но, как говорит Николай, ни одному чиновнику в Советском Союзе, за исключением Эстонии, не могло прийти в голову, что музыка на русском языке может быть разной. Подразумевалось, что если на русском, то это Зыкина, Кобзон, Воронец, Толкунова... А то, что под маркой музыки на русском языке может звучать еще “Аквариум”, “Странные игры”, “Кино”, “Зоопарк” чиновники не могли представить себе и в страшном сне.

Любовь и Николай Мейнерты рассказывают о том времени на Эстонском радио.

Ведущая – Ольга Шубин, звукорежиссер – Эрки Тельвар.

Список музыки
{{music.Info.STARTTIME | substringtwo}}
{{music.meta.AUTHOR1}} - {{music.meta.SONGNAME}} ({{music.meta.PERFORMER}})

Там нет комментариев. Будьте первым!

Ответить на комментарий

+{{childComment.ReplyToName}}:
Ответить на комментарий
Ответить

Laadi juurde ({{take2}})
Поле для имени должно быть заполнено
Не более 50 печатных знаков
Поле для комментариев должно быть заполнено
Не более 1024 печатных знаков
{{error}}
Оставить комментарий

Другие материалы рубрики

Свежее