Говорит Таллинн! Эстонскому радио – 90
Любовь и Николай Мейнерты. Идеологическая квота. Музыка на радио 1980-х: “Аквариум”, “Странные игры”, “Кино”, “Зоопарк”. “Говорит Таллинн! Эстонскому радио – 90” в 14:05.
Передачи на русском языке выходили на Эстонском радио еще до образования Радио 4, правда отведено им было совсем мало эфирного времени.
С начала 1980-х годов свою передачу стали вести Любовь и Николай Мейнерты. Она была о музыке на русском языке и попадала тогда в так называемую идеологическую квоту. Но, как говорит Николай, ни одному чиновнику в Советском Союзе, за исключением Эстонии, не могло прийти в голову, что музыка на русском языке может быть разной. Подразумевалось, что если на русском, то это Зыкина, Кобзон, Воронец, Толкунова... А то, что под маркой музыки на русском языке может звучать еще “Аквариум”, “Странные игры”, “Кино”, “Зоопарк” чиновники не могли представить себе и в страшном сне.
Любовь и Николай Мейнерты рассказывают о том времени на Эстонском радио.
Ведущая – Ольга Шубин, звукорежиссер – Эрки Тельвар.
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