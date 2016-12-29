Говорит Таллинн! Эстонскому радио – 90

В год юбилея прославленного эстонского певца свет увидела книга Кулле Райг “Мистер Икс. Жизнь Георга Отса”. Это ее шестая книга. Но все это было еще до работы в редакции вещания на финском языке на Эстонском радио. Кулле Райг – магистр философии, окончила Тартуский университет по специальности финно-угорские языки. После Эстонского радио она стала редактором передач по вопросам культуры финского Yleisradio, затем была консулом посольства Эстонии в Хельсинки, возглавляла Институт Эстонии в Хельсинки и была генеральным секретарем Союза эстонских обществ Финляндии.

С таким интересным человеком беседует Ольга Шубин. Звукорежиссер – Эрки Тельвар.