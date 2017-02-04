Говорит Таллинн! Эстонскому радио – 90

Ее называют теперь Гранд олд леди эстонской журналистики. Эне Хион более 30 лет проработала на Эстонском радио, где вела главным образом общественно-политические передачи. Под своим именем и псевдонимом она публиковалась в эстонской прессе, писала сценарии к документальным фильмам и радиопьесы.

А сколько написано ею книг? Как говорит Эне Хион: “И сама-то не помню”. Мы насчитали 11, а на подходе – новая. Эне Хион – одна из основательниц Центра гражданского обучения женщин и член его правления. Но прежде всего, она – журналист.

Ведущая – Ольга Шубин. Звукорежиссер – Эрки Тельвар.