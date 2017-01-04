Говорит Таллинн! Эстонскому радио – 90

Обычно послужной список работников радио начинается, скажем так, с низов. Но, что касается Куста Рейнсоо, все было не так. Он пришел на Эстонское радио сразу начальником, т.е. возглавил редакцию иновещания. Было это в конце 1970-х, а ведь тогда к средствам массовой информации было приковано особое внимание. Куста Рейнсоо вспоминает те годы.

Ведущая – Ольга Шубин, звукорежиссер – Эрки Тельвар.