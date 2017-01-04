Говорит Таллинн! Эстонскому радио – 90
Глава редакции иновещания Куста Рейнсоо о 70-х – времени, когда к СМИ было приковано особое внимание. “Говорит Таллинн! Эстонскому радио – 90” в 14:05.
Обычно послужной список работников радио начинается, скажем так, с низов. Но, что касается Куста Рейнсоо, все было не так. Он пришел на Эстонское радио сразу начальником, т.е. возглавил редакцию иновещания. Было это в конце 1970-х, а ведь тогда к средствам массовой информации было приковано особое внимание. Куста Рейнсоо вспоминает те годы.
Ведущая – Ольга Шубин, звукорежиссер – Эрки Тельвар.
Список музыки
Там нет комментариев. Будьте первым!