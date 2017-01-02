Говорит Таллинн! Эстонскому радио – 90

Что же это за место, в котором хранится жизнь? Нет, это не холодильник. В музее радиовещания в Тюри сохраняется история и жизнь – жизнь радио, а следовательно и наша с вами, потому что совсем недавно жизнь без радио казалась просто немыслимой.

Экспонаты, хотя назвать экспонатами еще совсем недавно привычные всем приемники не совсем верно – это аппаратура, которая еще могла бы служить, но вытеснена более современной и немного более бездушной техникой. Например, если сравнить граммофон и мп3-плеер – в чем больше души, по-вашему? В чем есть капризная и своенравная пружина? В музее радиовещания в Тюри мы разговаривали с хранителем жизни и истории, а по совместительству – директором музея радиовещания Юханом Сихвером.

Ведущий – Андрей Хусаинов.