Мартин Вийранд о передачах по литературным музеям Москвы и Ленинграда. “Говорит Таллинн! Эстонскому радио – 90” в 14:05.

Мартин Вийранд проработал на Эстонском радио 41 год. Он был редактором литературных передач. Пришел на радио в “золотые шестидесятые”, когда появилась целая плеяда молодых талантливых писателей, художников, театральных деятелей. Конечно же, многие из них становились гостями его передач, но в первой он познакомил слушателей с практически неизвестным тогда в Эстонии французским писателем Франсуа Рабле.

Мартин Вийранд рассказывает о своих передачах по литературным музеям Москвы и Ленинграда и о Эстонском радио того времени.

Ведущая – Ольга Шубин, звукорежиссер – Эрки Тельвар.