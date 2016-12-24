Говорит Таллинн! Эстонскому радио – 90
Юри Каубиш. О жизни руководителя отдела недвижимости ERR, которая тесно переплелась с жизнью радио. “Говорит Таллинн! Эстонскому радио – 90” в 14:05.
Стоял тот дом, всем жителям знакомый, –
Его еще Наполеон застал, – ...
Но дом пока стоял...
В.Высоцкий
Как вовремя проснуться? Поставить два механических будильника в металлическую кастрюлю, чтобы проснулся сосед, который разбудит молодого человека и отправит на работу. На что можно было потратить рубль, заработанный на рационализаторском предложении?
О жизни руководителя отдела недвижимости ERR, а в те годы – юного выпускающего радиопрограмм, Юри Каубиша, чья жизнь тесно переплелась с жизнью радио.
Ведущий – Андрей Хусаинов.
Этот снимок сделан недавно, но старым фотоаппаратом и на настоящую фотопленку. И хотя современными программами можно имитировать кадры "под старину", опытный глаз отличит неповторимость пленочного зерна. В передачах "Говорит Таллинн! Эстонскому радио – 90" мы окунемся в то время, когда фотографировали на пленку, когда записывали передачи на пленку, а во многих продуктовых магазинах о пленке, в которую заворачивают продукты, даже не слышали.
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