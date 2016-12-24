Юри Каубиш. О жизни руководителя отдела недвижимости ERR, которая тесно переплелась с жизнью радио. “Говорит Таллинн! Эстонскому радио – 90” в 14:05.

Стоял тот дом, всем жителям знакомый, –

Его еще Наполеон застал, – ...

Но дом пока стоял...

В.Высоцкий

Как вовремя проснуться? Поставить два механических будильника в металлическую кастрюлю, чтобы проснулся сосед, который разбудит молодого человека и отправит на работу. На что можно было потратить рубль, заработанный на рационализаторском предложении?

О жизни руководителя отдела недвижимости ERR, а в те годы – юного выпускающего радиопрограмм, Юри Каубиша, чья жизнь тесно переплелась с жизнью радио.

Ведущий – Андрей Хусаинов.

Этот снимок сделан недавно, но старым фотоаппаратом и на настоящую фотопленку. И хотя современными программами можно имитировать кадры "под старину", опытный глаз отличит неповторимость пленочного зерна. В передачах "Говорит Таллинн! Эстонскому радио – 90" мы окунемся в то время, когда фотографировали на пленку, когда записывали передачи на пленку, а во многих продуктовых магазинах о пленке, в которую заворачивают продукты, даже не слышали.