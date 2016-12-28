Говорит Таллинн! Эстонскому радио – 90

Свой творческий путь Танель Ляэн начал ассистентом режиссера на Эстонском телевидении в 1966 году. Затем был актером Раквереского театра "Эндла", а также научным сотрудником Музея театра и музыки. В эти годы он заканчивает в Москве знаменитый ГИТИС – Государственный институт театрального искусства – по специальности театроведение.

И вот с 1974 по 1993 год Танель Ляэн – режиссер Радиотеатра на Эстонском радио. За это время им поставлены 62 радиопьесы. Сам он называет этот период своей жизни самым счастливым.

Ведущая – Ольга Шубин, звукорежиссер – Эрки Тельвар.