Говорит Таллинн! Эстонскому радио – 90

Как говорит Маре Луук, у диктора и ведущего на радио должен быть широкий кругозор, несмотря на то, что обычно нужно читать готовые тексты. Маре пришла на радио после окончания Тартуского университета, где ее специальностью были эстонский язык и литература. Она была сначала в редакции новостей, а потом стала диктором.

Маре вспоминает один удивительный случай при записи рождественской радиопрограммы, когда в зале была и публика. Неожиданно на сцене появился голубь и сел на золотое кольцо. Маре вела этот концерт и замерла от удивления, а зрители восприняли это как умелую режиссуру.

Ведущая – Ольга Шубин, звукорежиссер – Эрки Тельвар.