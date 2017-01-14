Говорит Таллинн! Эстонскому радио – 90

На этот раз у слушателей появится возможность вновь встретиться в эфире со спортивным обозревателем Радио 4 Виталием Савельевым. Он посвятил работе на Эстонском Радио более 20 лет своей жизни и вспоминает об этом времени очень тепло.

В непринужденной беседе, Виталий расскажет о курьезных случаях в эфире, о своей жизни вне радио и поделится секретами долголетия. С ним беседует Дина Прусакова.