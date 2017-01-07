Говорит Таллинн! Эстонскому радио – 90
Технические директора радио о прошлом, настоящем и будущем. “Говорит Таллинн! Эстонскому радио – 90” в 14:05.
В этой передаче вновь встретимся с нашим бывшим коллегой Аво-Рейном Терепингом. Он проработал на радио 30 лет и хорошо помнит многие значимые периоды в радиовещании. Это, например, история появления передач Радио “Свободная Европа”. Это также оригинальные разработки инженеров Эстонского радио в годы развития стереофонии и плодотворное сотрудничество с финским Ylesradio. Аво-Рейн Терепинг завершил свою карьеру техническим директором и рассказывает об оборудовании начала 1990-х годов. А нынешний технический директор Витаутас Мартинонис говорит уже о дне сегодняшнем и завтрашнем.
Ведущая – Ольга Шубин, звукорежиссер – Эрки Тельвар.
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