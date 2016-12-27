Юри Каубиш о последних десятилетиях 20 века и жизни на Эстонском радио. “Говорит Таллинн! Эстонскому радио – 90” в 14:05.

В чем сходство автобуса Icarus и магнитофона STM? Верно! Они производились в Венгрии.

А еще были рижские и эстонские радиоприемники, катушечные магнитофонные приставки, и во многих квартирах до сих пор сохранились розетки радиоточек, предназначение которых многие молодые люди уже и не знают.

О последних десятилетиях 20 века и жизни на Эстонском радио рассказывает руководитель отдела недвижимости ERR Юри Каубиш.

Ведущий – Андрей Хусаинов.

Этот снимок сделан недавно, но старым фотоаппаратом и на настоящую фотопленку. И хотя современными программами можно имитировать кадры "под старину", опытный глаз отличит неповторимость пленочного зерна. В передачах "Говорит Таллинн! Эстонскому радио – 90" мы окунемся в то время, когда фотографировали на пленку, когда записывали передачи на пленку, а во многих продуктовых магазинах о пленке, в которую заворачивают продукты, даже не слышали.