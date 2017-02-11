Говорит Таллинн! Эстонскому радио – 90

Сейчас Пауль Химма – директор Куусалуской школы искусств. До этого он был генеральным директором Национальной оперы “Эстония”, а еще раньше – около 20 лет отдал Эстонскому радио. Пауль Химма закончил Таллиннскую консерваторию по классу альта, и поэтому первая строчка его послужного списка – артист симфонического оркестра театра “Эстония”.

На Эстонском радио Пауль сначала был директором камерного оркестра, затем концертмейстером и директором эстрадного оркестра, главным редактором музыкальной редакции и заместителем генерального директора. В те годы начались большие перемены в структуре и техническом оснащении Эстонского радио, о которых он и вспоминает.

Ведущая – Ольга Шубин, звукорежиссер – Эрки Тельвар.