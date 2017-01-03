Юхан Сихвер о музее радиовещания в Тюри. Май Микивер о доме ЭТВ и музее, который там некогда был. “Говорит Таллинн! Эстонскому радио – 90” в 14:05.

В Эстонии есть один удивительный музей, близкий по духу работникам Эстонского радио – это музей радиовещания в Тюри. И если Эстонское радио отметило 18 декабря свое 90-летие, то музей этот отметил в тот же день 15-летие. Расскажет о нем его бессменный руководитель Юхан Сихвер.

А еще мы узнаем о другом подобном музее, который был в доме Эстонского телевидения и, как хочется надеяться, будет вскоре возрожден. О нем, а также о самом доме ЭТВ расскажет Май Микивер, хранительница музея и, как говорит она сама, старейший его экспонат.

Ведущая – Ольга Шубин, звукорежиссер – Эрки Тельвар.