Голоса в ночи

Тема "С Новым годом, с новым счастьем!" 75 лет в Америке длился эксперимент, целью которого было выяснить, что именно делает нас по-настоящему счастливыми. Оказалось – отношения. Вечная и вечно молодая тема. Психологи Олеся Михайлова и Татьяна Романова расскажут о том, как сохранить, упрочить или найти свои взаимоотношения, делающие нас счастливыми, в наступающем году и не только.