Тема: благодарность. Много жалоб, много просьб и мало благодарности. "Голоса в ночи" в 22:05.

В этом выпуске речь пойдет о благодарности. Почему люди склонны фокусироваться на сложностях, а не на том, что в их жизни выходит хорошо? Почему много жалоб, много просьб и мало благодарности? Обязательно ли благодарность и празднование должны завершать какой-то этап, чтобы следующие шаги были успешными? Что не является благодарностью, но маскируется под нее?

Об этом и многом другом в прямом эфире расскажет ведущая передачи, психолог Олеся Михайлова.