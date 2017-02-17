Голоса в ночи

Дайте смартфон или планшет ребенку в руки, и он будет занят, а вы сможете заниматься своими делами. Или такой вариант: вы позволяете ему поиграть в компьютерную игру в награду за хорошее поведение, успехи в учебе и т.д. Сначала эта схема упрощает жизнь, но впоследствии может обернуться серьезными проблемами. Какими? Пожалуй, об этом каждый родитель может рассказать свою историю. Что же делать? Об этом расскажет ведущая передачи, психолог Татьяна Романова.