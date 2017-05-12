Женское счастье: о приоритетах, чувствах и обязательствах в жизни женщины. "Голоса в ночи" в 22:05.

В этот раз речь пойдет о женском счастье. В чем его особенность? Ведь мы почему-то не говорим "мужское счастье". Что же главное для женщины? Был бы милый рядом… Правда ли, что мир женщины сосредоточен на любви? А дети, семья? Хорошо, если все это сочетается. А если приходится выбирать?

О приоритетах, чувствах и обязательствах в жизни женщины, которая в любых условиях стремится к счастью, расскажет ведущая передачи, психолог Татьяна Романова.