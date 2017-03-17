В этом выпуске вас ждет продолжение темы "Дети и деньги". "Голоса в ночи" в 22:05.

Что волнует родителей больше всего в связи с отношением детей к деньгам? Мы поговорим о том:

- что делать, если вам кажется, что ребенок переживает неравенство с другими детьми;

- чем "лечится" ощущение, что именно мне не хватит чего-то и это надо добывать;

- что такое карманные деньги;

- как преодолевать денежные соблазны;

- что "я ребенку деньги просто даю или уже балую ими?"

Ведущая – психолог Олеся Михайлова.