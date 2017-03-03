Голоса в ночи

В этом выпуске вас ждёт окончание разговора о разных типах характера. В этот раз в центре внимания будут люди, которых часто называют "вечными двигателями". Их гиперактивность не остаётся незамеченной и проявляется уже в детстве. Есть в их натуре и положительные, и отрицательные черты, но если знать о них и умело с ними работать, то можно успешно компенсировать "минусы" и выгодно использовать "плюсы". Подробнее об этом расскажет ведущая передачи, психолог Олеся Михайлова.