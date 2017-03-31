Голоса в ночи

Подростковый возраст – один из самых сложных в жизни человека. Считается, что у девочек этот переходный период начинается с 11 лет, у мальчиков – с 13 лет, а продолжаться становление взрослого человека может до 18 лет, а иногда и до 21 года. Как пережить это трудное время, с какими проблемами сталкиваются родители, учителя, все, кто окружают подростка? Об этом расскажет ведущая передачи, психолог Татьяна Романова.