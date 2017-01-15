Формула счастья
Маргарита Полотнюк. Послеродовая доула и танцевально-двигательная терапия. “Формула счастья" в 11:05.
Что общего между послеродовой доулой и танцевально-двигательной терапией? На первый взгляд – ничего. Однако на этот раз героиней нашей передачи стала удивительная девушка Маргарита Полотнюк, которая совмещает в себе два этих явления.
Будучи психологом по образованию, она оказывает женщинам услуги послеродового сопровождения и практикует старинный мексиканский ритуал, позволяющий женщине на ментальном и духовном уровне перейти из состояния беременности в состояние материнства.
Кроме того, Маргарита организует особые вечера танцевальных практик, в ходе которых человек может лучше узнать себя, свое тело, свой внутренний мир. И всё это благодаря музыке и танцу, в котором нет никаких правил.
Ведущая – Юлия Балий.
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