Формула счастья

Что общего между послеродовой доулой и танцевально-двигательной терапией? На первый взгляд – ничего. Однако на этот раз героиней нашей передачи стала удивительная девушка Маргарита Полотнюк, которая совмещает в себе два этих явления.

Будучи психологом по образованию, она оказывает женщинам услуги послеродового сопровождения и практикует старинный мексиканский ритуал, позволяющий женщине на ментальном и духовном уровне перейти из состояния беременности в состояние материнства.

Кроме того, Маргарита организует особые вечера танцевальных практик, в ходе которых человек может лучше узнать себя, свое тело, свой внутренний мир. И всё это благодаря музыке и танцу, в котором нет никаких правил.

Ведущая – Юлия Балий.