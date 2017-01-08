Формула счастья

Счастливые мгновения по звездам, или чего нам ждать от 2017 года? Астролог Ольга Потёмкина расскажет о том, чем наступивший год порадует разные знаки Зодиака, предложив в том числе и любовный гороскоп.

А вот французские ученые решили подойти к вопросам счастья с научной точки зрения. Можно ли вывести формулу счастья, пользуясь современными достижениями науки и техники? Об этом расскажет корреспондент Международного французского радио.

Ведущая – Юлия Балий.