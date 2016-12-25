Формула счастья

Часто бывает, что у человека вроде бы всё есть, но он всё равно не чувствует себя счастливым. Иной раз так хочется изменить свою жизнь, но мы не знаем, с чего начать. Работа, дом, семейные обязательства, погоня за деньгами – всё это отнимает столько времени и сил, что на себя уже не хватает. Что делать, если жизнь перестала радовать? Как найти смелость и заглянуть внутрь самого себя? Почему для женщины особенно важно любить себя, и как это может повлиять на её спутника жизни? Как вернуть себе внутреннее "сияние"?

Об этом и не только расскажет биоэнерготерапевт, учитель кундалини йоги, преподаватель гималайской йоги, оператор холодинамики и релива, консультант по красоте Елена Калмыкова.

Ведущая – Юлия Балий.