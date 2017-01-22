Формула счастья

Любой руководитель заинтересован в том, чтобы его сотрудники работали эффективно и чувствовали себя комфортно на своем рабочем месте. Мотивированные сотрудники и здоровая атмосфера в коллективе – огромная ценность для любого предприятия. Только счастливый работник может приносить пользу своей компании, а руководство компании, в свою очередь, должно позаботиться о мотивации, причем не только финансовой.

Формулу счастливого работника вывел психолог Михай Чиксентмихайи, автор идеи "потока" как самой доступной и полезной формулы счастья. Как сделать счастливыми членов рабочего коллектива? Зачем нужны мотивационные тренинги и тренинги по тимбилдингу? Как монетизировать свои хобби?

Об этом и не только рассказывает Алексей Разин, креативный директор тренингового агентства "Game Club".

Ведущая – Юлия Балий.