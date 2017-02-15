logo
UUDISED
Kõik 24h uudised
Kultuur
AK
Eesti uudised
Sport
Värsked raadiouudised
Välisuudised
Meelelahutus
rus.err.ee
Majandus
Teadus
news.err.ee
Arvamus
Ilm
Viipekeelsed
TV
ETV
Otse
Järelvaatamine
Saatekava
Saated
Retseptid
ETV2
Otse
Saated
Lastejaam
Järelvaatamine
Saatekava
ETV+
Прямой эфир
Передачи в записи
Телепрограмма
RAADIO
Vikerraadio
Otse
Järelkuulamine
Saatekava
Podcastid
Raadioteater
Raadio 2
Otse
Järelkuulamine
Saated
Podcastid
Klassikaraadio
Otse
Järelkuulamine
Saatekava
Podcastid
Raadio 4
Прямой эфир
Эфир за неделю
Программа
Подкасты
Raadio Tallinn
Otse
Muusika
POOD
Uudised
Kõik 24h uudised
Värsked raadiouudised
AK
Eesti uudised
Välisuudised
Majandus
Arvamus
Teadus
Kultuur
Meelelahutus
Sport
Ilm
rus.err.ee
news.err.ee
Viipekeelsed
ETV
Avaleht
Otse
Järelvaatamine
Saatekava
Saated
Retseptid
ETV2
Avaleht
Lastejaam
Otse
Järelvaatamine
Saatekava
Saated
ETV+
Главная страница
Прямой эфир
Передачи в записи
Телепрограмма
Vikerraadio
Otse
Esileht
Järelkuulamine
Saatekava
Podcastid
Raadioteater
Raadio 2
Otse
Esileht
Järelkuulamine
Saated
Podcastid
Klassikaraadio
Otse
Esileht
Järelkuulamine
Saatekava
Podcastid
Raadio 4
Прямой эфир
Эфир за неделю
Программа
Подкасты
Raadio Tallinn
Otse
Esileht
Muusika
Pood

Европа сегодня

Cегодня 15.02.2017
Передача: Европа сегодня

Будещее ЕС. Договор о свободной торговле между ЕС и Канадой. Экономические и социальные приоритеты. “Европа сегодня” в 14:05.

В Европейском парламенте очередная напряженная неделя. На этот раз депутатам предстоит обсудить ряд важных тем, которые самым непосредственным образом влияют на жизнь людей в единой Европе.

Один из главных приоритетов – это голосование по Договору о свободной торговле между ЕС и Канадой. Если подписанное ранее соглашение вступит в силу в полном объеме, это увеличит товарообмен между двумя крупными экономиками на 20%, а также ликвидирует 99% всех препятствий, в том числе и таможенных.

В числе других приоритетных тем – будущее ЕС, а также ряд важнейших экономических и социальных приоритетов, которые будут определять развитие ЕС в первом полугодии 2017 года.

Эти и другие вопросы обсудим с депутатами Европейского парламента. Прямой эфир из Страсбурга ведут Артур Аукон и Юлия Балий.

Список музыки
{{music.Info.STARTTIME | substringtwo}}
{{music.meta.AUTHOR1}} - {{music.meta.SONGNAME}} ({{music.meta.PERFORMER}})

Там нет комментариев. Будьте первым!

Ответить на комментарий

+{{childComment.ReplyToName}}:
Ответить на комментарий
Ответить

Laadi juurde ({{take2}})
Поле для имени должно быть заполнено
Не более 50 печатных знаков
Поле для комментариев должно быть заполнено
Не более 1024 печатных знаков
{{error}}
Оставить комментарий

eще

Свежее