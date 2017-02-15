Будещее ЕС. Договор о свободной торговле между ЕС и Канадой. Экономические и социальные приоритеты. “Европа сегодня” в 14:05.

В Европейском парламенте очередная напряженная неделя. На этот раз депутатам предстоит обсудить ряд важных тем, которые самым непосредственным образом влияют на жизнь людей в единой Европе.

Один из главных приоритетов – это голосование по Договору о свободной торговле между ЕС и Канадой. Если подписанное ранее соглашение вступит в силу в полном объеме, это увеличит товарообмен между двумя крупными экономиками на 20%, а также ликвидирует 99% всех препятствий, в том числе и таможенных.

В числе других приоритетных тем – будущее ЕС, а также ряд важнейших экономических и социальных приоритетов, которые будут определять развитие ЕС в первом полугодии 2017 года.

Эти и другие вопросы обсудим с депутатами Европейского парламента. Прямой эфир из Страсбурга ведут Артур Аукон и Юлия Балий.