Прямой эфир из Страсбурга: Брексит. Разжигающие ненависть высказывания в интернете. Украина и безвизовый режим с ЕС. "Европа сегодня" в 14:05.

Центральной темой нынешнего пленарного заседания вновь становится Брексит. В среду в большом зале состоится обсуждение проекта резолюции о переговорах по выходу Великобритании из Евросоюза и голосование по нему.

Также в рамках сессии пройдут дебаты о недопустимости в социальных сетях разжигающих ненависть высказываний, популистских речей и т.н. "фейковых" новостей. По мнению депутатов, Евросоюзу стоило бы более решительно реагировать на такого рода явления и препятствовать любому вмешательству в демократический процесс, особенно во время выборов.

В четверг состоится голосование по законопроекту о внесении Украины в список стран, гражданам которых не требуется виза для краткосрочных поездок в ЕС. Ожидается, что он вступит в силу в начале июня.

Эти и другие вопросы обсудим с депутатами Европейского парламента. Прямой эфир из Страсбурга ведут Андриан Череменин и Илья Бань.