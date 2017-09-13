Пленарная сессия Европарламента: доклад Жан-Клода Юнкера о состоянии дел в Евросоюзе, безопасность газоснабжения стран ЕС, испытания КНДР ядерного оружия, миграция. "Европа сегодня" из Страсбурга в 14:05.

Центральным вопросом пленарной сессии Европарламента, которая в эти дни проходит в Страсбурге, является доклад председателя Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера о состоянии дел в Евросоюзе. Среди других наиболее важных тем – вопрос о безопасности газоснабжения стран Евросоюза; обсуждение ситуации, сложившийся в связи с новыми испытаниями КНДР ядерного оружия и баллистических ракет; дискуссия по вопросу миграции.

Некоторые из этих тем обсудим с депутатами Европейского парламента. Ведущие – Кира Эвве и Андриан Череменин.