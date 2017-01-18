Внешняя политика Эстонии в 2017 году. Председательство Эстонии в ЕС. Выборы в Голландии, Франции и Германии. “Европа сегодня” в 14:05.

Что может принести нашей стране 2017 год во внешнеполитическом смысле? Насколько сложным будет период председательства Эстонии в ЕС, намеченный на вторую половину этого года, и осложнят ли выборы в Голландии, Франции и Германии процесс?

Артур Аукон попросил депутатов Европейского парламента поделиться своим мнением по этому вопросу.