12 ноября в передаче "Этномикс" вы узнаете о фестивале, который пройдет на корабле "Виктория", следующем курсом Таллинн-Стокгольм. Вас ждет конкурс красоты и таланта "Принцесса Эстонии" и модное дефиле. На юбилейном концерте хореографической студии "Лотос" можно будет увидеть танцы народов мира. Также предложим посетить выставку в Центре русской культуры и познакомиться с деятельностью русской воскресной школы в Тойла.

Ведущая – Лина Туровская.