Как попасть в гости к многочисленным народам, живущим в Эстонии? "Этномикс" в 17:05.

Близится День народов Эстонии! О мероприятиях, приуроченных к этой дате, рассказывает руководитель сферы партнерских отношений Фонда интеграции Кристина Пиргоп. Мастер по русской традиционной кукле Марина Дацковская приглашает на выставку "Источник радости", а еще мы расскажем о Школе каллиграфии в Центре украинской культуры и о Центре культуры народов Востока.

Ведущая – Лина Туровская.